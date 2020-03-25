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فن

رسالة مؤثرة من أمير طعيمة حول فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:54 م
امير طعيمة
امير طعيمة
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شروق ابراهيم
برسالة مؤثرة، خرج الشاعر أمير طعيمة على متابعيه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر ليتحدث عن التداعيات المستمرة لفيروس كورونا المستجد. 

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :"الشيء الوحيد المؤكد أن عالم ما بعد الكورونا سيختلف تماما عن " عالم" ما قبلها". 

وكان الشاعر أمير طعيمة أعلن عن تبرعه لأحد المؤسسات الخيرية بمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا بالأخص الذين يعتمد دخلهم الشهري على العمالة اليومية.

وعلى صعيد آخر، يتعاون أمير طعيمة مع الفنانة اللبنانية اليسا في البومها الجديد من خلال أغنيتين.

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