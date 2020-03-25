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محافظات

لمواجهة كورونا.. فض سوق الخضار والفاكهة في المنيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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أيمن رياض
قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا بفض أسواق قرى تله بنى أحمد الغربية كما قامت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بفض سوق الخضراوات والفاكهة بقرية إطسا البلد، بالتعاون مع قوات الأمن ومكتب التموين.

يأتي ذلك فى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ بمنع إقامة جميع الأسواق منعا لتجمعات المواطنين كإجراء إحترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته تابع محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد علي الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

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