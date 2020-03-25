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بعد قرار إلغاء الميدتيرم.. كيف ستتعامل الوزارة مع امتحانات نهاية العام الدراسي.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:51 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد الطيب المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة اتخذت قرارها بإلغاء امتحانات الميدتيرم، تزامنا مع قرار رئيس الوزراء تأجيل الدراسة لمنتصف إبريل.

وأضاف محمد الطيب عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائيى "ام بي سي مصر " ، أن درجات الميدتيرم سيتم ضمها إلي امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكد، أنة لا توجد امتحانات إلا بعد 30 مايو المقبل ، موضحا ان الوزلرة لن تتخذ اية خطوة تضر بصحة الطالب .

وأوضح، أن المجلس الاعلي للجامعات في حالة انعقاد دائم، في حالة ظهور اية حدث جديد لبحث الامر .


وتابع: أن المشروع القومي الذي اطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قرابة العاميين، لرفع كفاءه البنية التحتية والتعلم عن بعد، مما يدعم الموقف الحالي للجوء للتعلم عن بعد .

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