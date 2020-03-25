اللي يعمل خير هيفضل طول عمره في خير.. سعد الصغير يوجه رسالة خاصة للمشاركين في تحدى الخير

شارك المطرب الشعبي سعد الصغير جمهوره بصورة له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ووجه سعد الصغير رسالة إلى جمهوره من خلال تعليقه على الصورة حيث قال:" مساء الفل علي إخواتي وحبايبي بقول كل كلمة من كل قلبي في ظروف صعبة ما يعلم بها غير ربنا مش هقولكم أنا هتحدي ولا هقول كام اسرة ولا كام شخص حاجة واحدة بس كنت كمان في مشهد من فيلم ابقي قابلني قولتها وانا في مشهد بتاع وانا في السجن".





وتابع سعد قائلا: "لو كل واحد معاه فلوس او غني ساعد حد فقير بس بحاجة بسيطة عمرنا ماهنوصل في اللي احنا في اه احسن من ناس تانية كتيرة وبلاد تانيه كتير بس انا بتكلم في حاجة معينة الي هيا مش شرط حدث يحصل او حاجة كبيرة تحصل والعالم شايفها فتساعد علشان ظروف ما وبعد كدا تقول انا عملت الي عليا ياجماعة".





وأردف سعد في كلامه: "أقسم بالله الي بيعمل خير طول عمره هيفضل في خير طول عمره وكفاية السيرة الحلوه وحب الناس البسيطة ومش هطول عليكو ياريت الناس الي بتعمل خير وتتحدي تعمل التحدي ده مع الناس الغلبانه التعبانة الي انا كنت واحد في يوم من الايام منهم تعمله علطول مش ايام ولا شهور فقط".





واسترسل سعد في كلامه :" ياريت نساعد بعض طول حياتنا افهم وخليك عارف كدا هنموت كلنا وكلو هيبقا زي بعضو خلي الي معاك مايبقاش بتاعك انت وبس في غيرك محتاج ربع بسيط من الي معاك وانت خد الباقي ياعم واعمل الي انت عايزه، اتمنى كلامي يبقا مفهوم ويوصل لكل حد محترم اصيل بيعمل خير وبيحب الناس من قلبه بجد وطيب، وان شاء الله ازمة وهتعدي باذن الله ربنا هيكرمنا وهنبقا احسن ناس في الدنيا اللهم امين".





على جانب اخر أجل المطرب سعد الصغير سفره إلى الصين ، حيث كان من المقرر أن يسافر لتصوير أحد كليباته بعنوان "هتجوز في الصين" وذلك بسبب انتشار فيرس كورونا والأغنية ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق.