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اقتصاد

الغرف التجارية تتخذ قرارا مهما امتثالا لتوجهات الدولة لمحاصرة وباء كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، تعليمات بتعديل مواعيد الحضور والإنصراف للموظفين بالغرف المختلفة علي مستوي الجمهورية لتكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا عدا يومي الجمعة والسبت، مع العمل بالتناوب بين العاملين، واستثناء العاملات طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بحسن سير العملية وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بقرار حظر التجوال. 

يأتي ذلك في إطار جهود الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة لتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات الحكومة بشأن التيسير على العاملين بالغرف التجارية ومراعاة تنفيذ خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا". 

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه التعليمات من ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الغرف التجارية لمواجهة فيروس كورونا طبقًا لتعليمات الدولة في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من أي سوء.

وناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية الجميع بالالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال الذي أصدرته الحكومة لتفادي تداعيات أزمة فيروس كورونا " حفظ الله مصر وشعبها ".
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