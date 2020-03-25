AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ماذا يفعل بعض المواطنين بالكمامات و"الجوانتي" والمطهرات بعد استخدامها.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:24 م
صدى البلد
Advertisements
أمير حجاج
رغم ما يعانيه العالم ويواجهه ملايين البشر من تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 إلا أن هناك كثيرين لا يهتمون بذلك مما قد يؤدي إلى آثار سلبية لا تقع نتائجها عليهم فقط بل على العالم أجمع.

ورصدت كاميرا صدى البلد بعض الكمامات والقفازات وزجاجات الكحول الفارغة الملقاة على الأرض في الشوارع وأمام المارة، بعد أن ألقاها مستخدموها بعد استعمالها دون مبالاة بأي شيء أو أي أضرار قد تحدث نتيجة لهذا التصرف، الذي يتناقض في الوقت نفسه مع حرصهم على استخدام هذه الأدوات للحفاظ على حياتهم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة حول العالم من إلقاء الكمامات على الأرض وفي الشوارع لأنها قد تؤدي إلى زيادة انتشار الفيروسات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة مأساوية.. المارة يتركون سائق شاحنة على الأرض خوفا من كورونا.. شاهد

مترو الأنفاق: توفير كمامات في المحطات للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

في هذه الحالات يجب ارتداء كمامة وقفزات

محافظ بورسعيد يشكر أبناء المحافظة للاستجابة للإجراءات الاحترازية

غازات سامة.. أخطاء استعمال هذا المطهر المنزلي تؤدى إلى كارثة صحية

تعرف على الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة ونزعها.. خطورة استخدام الجوانتي في هذه الحالة

ترشيحاتنا

آخر أرقام كورونا فى مصر.. الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء 93 اليوم

لمواجهة كورونا..النائب العام يعتمد خدمات المرور الإلكترونية

ماذا لو استمر نشاط فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان.. الأوقاف تجيب

استثناء مركبات نقل السلع الغذائية والخضراوات والأدوية والمستلزمات الطبية ومصانعها من الحظر

بعد فضح زوجته له بعملها خادمة في بيوت.. تصرف غير متوقع من قصي خولي

لو فوق الستين أو مصاب بالقلب أو السكر.. تفاصيل الإصابة بفيروس الكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

ليس جديدًا.. تعرف على مكان وتاريخ ظهور فيروس هانتا للمرة الأولى

لو فوق الستين أو مصاب بالقلب أو السكر.. تفاصيل الإصابة بفيروس الكورونا