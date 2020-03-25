ماذا يفعل بعض المواطنين بالكمامات و"الجوانتي" والمطهرات بعد استخدامها.. شاهد





ورصدت كاميرا صدى البلد بعض الكمامات والقفازات وزجاجات الكحول الفارغة الملقاة على الأرض في الشوارع وأمام المارة، بعد أن ألقاها مستخدموها بعد استعمالها دون مبالاة بأي شيء أو أي أضرار قد تحدث نتيجة لهذا التصرف، الذي يتناقض في الوقت نفسه مع حرصهم على استخدام هذه الأدوات للحفاظ على حياتهم.





وحذرت منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة حول العالم من إلقاء الكمامات على الأرض وفي الشوارع لأنها قد تؤدي إلى زيادة انتشار الفيروسات.

رغم ما يعانيه العالم ويواجهه ملايين البشر من تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 إلا أن هناك كثيرين لا يهتمون بذلك مما قد يؤدي إلى آثار سلبية لا تقع نتائجها عليهم فقط بل على العالم أجمع.