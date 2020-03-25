ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد) في الولايات الألمانية (البالغ عددها 16 ولاية ) إلى حوالي 33 ألف مصاب فيما استحوذت ولاية نورد راين وستفاليا على النصيب الأكبر من الإصابات بمجموع 9 آلاف إصابة تلتها ولاية (بايرن) 6300 إصابة ثم ولاية ولاية بادن فورتمبرج 5800 إصابة.



وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم ، الأربعاء ، بأن المجتمع يواجه تحديا تاريخيا يتطلب تضافر الجهود لإبطاء انتشار الفيروس حيث تم إغلاق المدارس والجامعات في كافة الولايات الألمانية ، وأيضا كافة الأماكن الترفيهية والتجمعات والمعارض بالإضافة إلى تأجيل الدوري الألماني حتى نهاية أبريل المقبل.



وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت أمس الأول الاثنين حزمة مساعدات غير مسبوقة لإنقاذ فرص العمل والشركات في ظل أزمة وباء كورونا المستجد ؛ ولتنفيذ حزمة الإجراءات الجديدة تعتزم الحكومة الاتحادية إدخال ديون جديدة بقيمة قياسية تبلغ نحو 156 مليار يورو.



كما أقرت الحكومة الألمانية العديد من مظلات الحماية المالية والتعديلات القانونية، وتشمل حزمة المساعدات المقررة في حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية على مساعدات مباشرة لمدة ثلاثة أشهر.