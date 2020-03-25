ليفربول يختار محمد صلاح أسطورة لـ النادي ويتحدى ريال مدريد

وضع الحساب الرسمي لفريق ليفربول علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر محمد صلاح نجم الفريق الاول لكرة القدم ضمن اساطيره في كرة القدم في تحد بين الاندية خلال فترة التوقف التي تشهدها الدوريات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.



واختار فريق ليفربول كلا من إيان راش، بوب بايزلي، ستيفن جيرارد ضمن أساطيره ووصف محمد صلاح بالاسطورة القادمة.

وتحدي حساب ليفربول الرسمي كلا من ليفربول، مانشستر يونايتد، الهلال، وبرشلونة من أجل الرد.