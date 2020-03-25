تبرع للعمالة المؤقتة وتطهير وتعقيم..فندق يدعم أسوان فى مواجهة كورونا

قام المدير المسئول عن أحد الفنادق السياحية الكبرى فى أسوان والعاملين المثبتين بالتبرع بجزء من مستحقاتهم المالية لصالح العمالة اليومية والمؤقتة لضمان استمرارهم داخل منظومة العمل بالفندق لتوفير مصدر دخل ثابت يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشى لهم .

أثنى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تلك المبادرة المجتمعية الجادة التى تعبر عن روح التكاتف لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أشاد اللواء أشرف عطية بالمشاركة المجتمعية الجادة من مسئولى فندق موفينبيك الذين بادروا بتنفيذ أعمال التطهير لمبانى مكاتب التضامن الإجتماعى وشارع كورنيش النيل .

كما قام مسئولو فندق موفينبيك بتعقيم كافة المنازل والمرافق الخدمية بمنطقة جزيرة الألفنتين بالبر الغربى ، بالإضافة إلى حرصهم على إستكمال هذه الأعمال بأماكن أخرى داخل نطاق مدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية ليساهم كل ذلك وغيره من المشاركات والمساهمات الخيرية فى تحقيق السيطرة المطلوبة والحد من إنتشار مرض كورونا المستجد .

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