أعلن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إصابة ثلاثة بحارة بفيروس "كورونا المستجد" على متن حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت " والتي تبحر حاليا في بحر الفلبين.

وقال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، إن البحارة الثلاثة نقلوا جوا إلى مقر طبي بالمحيط الهادئ وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم السفينة وعددهم 5000.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر الفحوص إصابات على متن سفينة حربية أمريكية أثناء إبحارها.

كانت وزارة البحرية الأمريكية قد أرسلت مؤخرا طواقم طبية إلى ثلاث سفن ضخمة في المحيط الهادئ ومن بينها حاملة الطائرات روزفلت لإجراء فحوص جماعية على متن السفن.

