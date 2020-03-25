الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي





وأثبتت الأبحاث أن الأطعمة الصفراء والبرتقالية هي الأكثر قدرة على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، لذا يفضل تناولها بكثرة هذه الأيام خلال فترة الحجر المنزلي.





وبحسب موقع webmed نقدم إليك أبرز الأطعمة الصفراء والبرتقالية التي تساعد في تقوية جهاز المناعة:

الجزر

الموز

الليمون

البرتقال

الكاكا

المانجو

الأناناس الأصفر

الجوافة

اليوسفي

الجريب فروت





- ما فائدة الأطعمة الصفراء والبرتقالية؟

تقاوم نزلات البرد والإنفلونزا

تسهل عملية الهضم

تقوي جهاز المناعة

غنية بفيتامين سي

تخلص الجسم من السموم

تحافظ على صحة البشرة و العين.

بعد تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات المصابة به، أصبح الجميع يسعى للعمل على تقوية الجهاز المناعي كي يتصدى للفيروسات والعدوى خاصة وأن فيروس كورونا عند الاصابة به لايهزمه سوى المناعة القوية.