مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 6208.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات العالمية ، وأليانز إس إف، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساكو، ومجموعة فتيحي، ونماء للكيماويات، وأبو معطي، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.15%.





فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.



