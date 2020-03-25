AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:26 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
Advertisements
وكالات
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 6208.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العالمية، وأليانز إس إف، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساكو، ومجموعة فتيحي، ونماء للكيماويات، وأبو معطي، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.15%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 514.95 نقطة ليقفل عند مستوى 5288.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1265 صفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشر البورصة السعودية اليوم الأحد 19 يناير 2020

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8185.51 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 7967.60 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 6.5 مليار ريال

ترشيحاتنا

رد فعل الإعلام الإيطالي على إرسال مصر مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

رسميًا.. النقل تعلن مواعيد القطارات الجديدة بعد إعلان حظر التجول

كورونا توقف أول صحيفة ورقية فى مصر

غضب فى الأهلى من سيد عبد الحفيظ .. تفاصيل

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

كورونا ونهاية العالم .. بشرى سارة عن مستقبل الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا