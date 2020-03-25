AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وضع خطة لتطبيق حظر التجول ومشاركة شعبية لتنفيذ القرار في مطروح

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:19 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
عقد المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة اجتماعًا لمناقشة التطورات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء   خاصة بحظر التجوال والذى يبدأمن اليوم الاربعاء فى  الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا .

وكذلك متابعة اعمال فريق الرش ضد فيروس كورونا ، حيث تم الموافقة  على  دعم أعداد  مواتير الرش ب 5 مواتير.

وأكد السكرتير العام  انه تم الاتفاق  علي تنظيم العمل على ورديتين خلال فترة الحظر ونشر المتطوعين فى مداخل المحافظة والكيلو 20 الطريق الطولى الساحلى ، وبالكيلو 15 طريق السلوم  وبمحورالضبعة وبمدخل مدينة العلمين  .

وأضاف  أنه ودسيتم تدريبهم من خلال مديرية الشؤن الصحية وإعطائهم كافة االارشادات وطرق الوقاية لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل،  والتنسيق  بين مديرية الشؤن الصحية ومرفق الاسعاف  لتمركز سيارة اسعاف فى المناطق الرئيسية  بالمحافظة  تحسبا لاى طوارئ وحفاظًا على سلامة اهالى المحافظة.

واوضح ان ذلك بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار المتابعة للاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورنا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بسيوة لرش 24 ألف نخلة

إزالة 7 آلاف طن مخلفات بناء وفتح شارع مغلق في مطروح.. صور

شاهد.. شباب مطروح المتطوع يشارك في حملات تطهير المنشآت الحكومية ونظافة الشوارع

اجتماع عاجل بشأن فيروس كورونا في مطروح

سكون وهدوء بمطروح التزاما بقرار مجلس الوزراء.. فيديو

زراعة البحيرة: توفير جميع معدات الرش وتعقيم مبنى المديرية وجميع الإدارات

ترشيحاتنا

زوجة الممثل التركي الشهير بـ بالي بيك تفضحه بسبب كورونا

أخبار التوك شو.. آخر إحصائيات كورونا فى مصر.. الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة وحالة وفاة وشفاء 93 اليوم.. لبن الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة مجانا.. قرارات جديدة لمواجهة الفيروس

القصة الكاملة لكتاب آخر الزمان لـ إبراهيم بن سالوقيه وحقيقة تنبؤه بنهاية العالم

يحدث في أمريكا.. وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

تنفيذا لقرارات الحكومة.. وقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اليوم

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

ليس جديدًا.. تعرف على مكان وتاريخ ظهور فيروس هانتا للمرة الأولى

لو فوق الستين أو مصاب بالقلب أو السكر.. تفاصيل الإصابة بفيروس الكورونا