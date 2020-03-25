وضع خطة لتطبيق حظر التجول ومشاركة شعبية لتنفيذ القرار في مطروح

عقد المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة اجتماعًا لمناقشة التطورات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء خاصة بحظر التجوال والذى يبدأمن اليوم الاربعاء فى الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا .





وكذلك متابعة اعمال فريق الرش ضد فيروس كورونا ، حيث تم الموافقة على دعم أعداد مواتير الرش ب 5 مواتير.





وأكد السكرتير العام انه تم الاتفاق علي تنظيم العمل على ورديتين خلال فترة الحظر ونشر المتطوعين فى مداخل المحافظة والكيلو 20 الطريق الطولى الساحلى ، وبالكيلو 15 طريق السلوم وبمحورالضبعة وبمدخل مدينة العلمين .





وأضاف أنه ودسيتم تدريبهم من خلال مديرية الشؤن الصحية وإعطائهم كافة االارشادات وطرق الوقاية لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل، والتنسيق بين مديرية الشؤن الصحية ومرفق الاسعاف لتمركز سيارة اسعاف فى المناطق الرئيسية بالمحافظة تحسبا لاى طوارئ وحفاظًا على سلامة اهالى المحافظة.



