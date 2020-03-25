كيف تحصل على الخدمات بعد قرار غلق مبنى نقابة الصحفيين





وضعت نقابة الصحفيين عدة إجراءات وقائية خوفا من نقل عدوى فيروس كورونا لأعضائها، كما اتخذت عدة إجراءات لتسهيل حصول الزملاء على الخدمات بعد قرار غلقها .





وأوضحت النقابة انه فى اطار القرارات التى اتخذتها نقابة الصحفيين بغلق ابوابها لمدة أسبوعين فى اطار الحفاظ على الزملاء الصحفيين وكإجراء احترازى ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا .





و قال محمد شبانة السكرتير العام للنقابة انه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وتضم مديرين النقابة لمواجهة الأزمة القائمة مشيرا الى اتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على الأنشطة النقابية الضرورية الخاصة بالزملاء خلال فترة الغلق .





واضاف شبانة انه سيواصل العمل اليومى بمقر النقابة وبالدور الأرضى لمدة ثلاث ساعات فقط من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ولخدمات محددة وهى العلاج حيث سيتواجد موظف واحد فى حالة الاحتياج اليه مع التأكيد على خدمة الواتس اب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات او لإجراء التحاليل والإشاعات .. وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الادارة المالية لصرف اية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة ويتواجد يوميا صراف للخزينة وموظف ادارى لمتابعة ما يجرى وتقديم تقرير يومى ..

واشار السكرتير العام ان مكتب البريد سيتم فتحه ايام الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع وذلك لصرف المعاشات للمستحقين من البريد ..

كما سيتم استمرار خدمات المجمع الاستهلاكى الغذائى التابع للقوات المسلحة يوميا بمقر النقابة لخدمة الزملاء مؤكدا ان نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية .

وحول الإجراءات الوقائية قال شبانة ان نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرا واحتاطت لها واتخذت كل التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء وكذلك المرتادين على المبنى العريق مؤكدا ان مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان يتشاور يوميا لصالح الزملاء وسيتم الإعلان عن الكثير من القرارات الخدمية خلال الساعات المقبلة تسهيلا وتيسيرا للزملاء .





قررت نقابة الصحفيين ، استثناء عمل مكتب بريد فرع النقابة من قرار غلق النقابة وذلك لصرف المعاشات خلال أيام البريد الاحد والثلاثاء والخميس فقط .



