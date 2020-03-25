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محافظات

إزالات فورية في المهد لـ 5 حالات مخالفة بأخميم وحي شرق بسوهاج

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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خالد رياض

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 5 حالات لمخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة أخميم، وحي شرق سوهاج.


تمت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والتنسيق بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.


وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه نفذت إزالة في المهد لبناء مخالف على الأرض الزراعية بنجع العسال على مساحة 100 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


وقال عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج أنه تم إزالة شدة خشبية لعقار مخالف بشارع الحلبي، كما تم إزالة 4 أعمدة خرسانية في عقار مخالف بمنطقة سيتي، مشيرا إلى إزالة 5 أعمدة خرسانية في ساعة متأخرة من الليل بذات المنطقة، وإزالة في المهد لأعمدة خرسانية في عقار مخالف بشارع 19 .

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