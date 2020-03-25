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برلمان

لمدة أسبوعين.. البقاء في المنزل بـ1000 جنيه والخروج بغرامة 4 آلاف

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:18 م
البقاء في المنزل
البقاء في المنزل
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أحمد أيمن

طالب نواب البرلمان، المواطنين، بتنفيذ تعليمات الحكومة والالتزام بالبقاء في المنزل خلال الأسبوعين القادمين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحماية عائلتهم من الإصابة، على أن يتم تعويضهم خلال هذه المدة بإعانة تصل لـ1000 جنيه.


وببدأت وزارة القوى العاملة، في صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة (عمال اليومية) لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات كورونا.


يستفيد من، هذه المنحة نحو 300 ألف من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، حيث يتوجه العامل إلى المديرية التابع لها لتسجيل بياناته ثم إلى مكاتب البريد التابعة لمحل إقامته لصرف المنحة أو الاستفسار عنها.


لم يكن هذا كافيا بالنسبة للنواب، الذين طالبوا بضرورة زيادة هذه المنحة لتصل إلى 1000 جنيه، بجانب تعميمها على جميع العاملين والموظفين المتضررين من كورونا، ومن ضمنهم عمال القطاع السياحي بعد مد تعليق الطيران حتى 15 أبريل، على أن يتم صرف هذه المنحة من مبلغ الـ100 مليار جنيه المخصص لمواجهة تداعيات الفيروس.


من جانبها، واصلت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار حزمة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا، وآخرها إعلان فرض حظر التجول، أمس الثلاثاء، حيث من المقرر تنفيذه لمدة أسبوعين بدءا من اليوم وحتى 15 أبريل القادم (من الـ7 مساءا حتى الـ6 صباحا).


يشمل القرار غلق  المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات من 5 مساءً حتى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، باستثناء المخابز والصيدليات والمستشفيات، بجانب غلق كامل لجميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية وما يمثلها طوال المدة.


وسيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات بغرامات تبدأ من 4 الآف جنيه وتنتهي بالحبس، مع تشديد الرقابة من قبل قوات الأمن.

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