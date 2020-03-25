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اقتصاد

لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع أسعار النفط

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:21 م
اسعار النفط
اسعار النفط
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وكالات
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة الأربعاء، لترتفع جنبا إلى جنب مع صعود أوسع نطاقا للأسواق المالية إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، وصعد الخام الأميركي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5%.

وصعد خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4% إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار، وتوصل مشرعون أميركيون ومسؤولون في إدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز بقيمة تريليوني دولار من المتوقع أن يتم إقراره من الكونغرس في وقت لاحق اليوم.

لكن الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، ينخفض في أنحاء العالم إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدول لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط.

وعدّل "آي.إن.جي" بالخفض اليوم توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولارا للبرميل من 33 دولارا بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من السعودية وروسيا في أبريل، وقال محللو البنك في مذكرة "يواصل الطلب التدهور إذ تفرض المزيد من الدول عمليات إغلاق وقيودا أكثر صرامة على السفر".

ونزلت أسعار النفط 45% منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس.
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