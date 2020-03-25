أهم الأخبار.. إصابة ولي عهد بريطانيا وأول لاعب سعودي بكورونا.. و442 مصابا وحالة وفاة جديدة في مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

إصابة ولي عهد بريطانيا بـ فيروس كورونا

أعلنت وسائل الإعلام البريطانية اليوم، الأربعاء، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 .. للمزيد اضغط هنا

5 قرارات جديدة من خادم الحرمين لمنع انتشار وباء كورونا "تفاصيل"

قررت المملكة العربية السعودية الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع ..للمزيد اضغط هنا

لمواجهة كورونا.. الحكومة تبدأ اليوم تنفيذ قراراتها أهمها حظر التجول

تبدأ الاجهزة التنفيذية اليوم الأربعاء تنفيذ القرارات الحكومة التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء آمس ..للمزيد اضغط هنا

وزيرة الصحة: الدولة توفر كافة احتياجات الأسر المعزولة في المنازل

أكدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الأربعاء 25 مارس، أن الدولة توجه اهتماما بالغا بالحالات التي يتم عزلهم ذاتيا في منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا

السفارة الصينية: "هانتا" فيروس مكتشف من السبعينيات.. وانتشاره في الصين اتهام غير مسئول

وصف المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة جياو جينشيان، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الصين ينتشر فيها فيروس جديد اسمه..للمزيد اضغط هنا

تراجع سعر الدولار بسبب الاتفاق على تحفيز مالي أمريكي ضخم

تراجع سعر الدولار الامريكي، اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، بعد إعلان إريك يولاند مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم..للمزيد اضغط هنا

442 إصابة وحالة وفاة جديدة.. وزيرة الصحة: هؤلاء هم الأكثر عٌرضة بفيروس كورونا

أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 442 حالة ، بالإضافة إلى حالة وفاة جديدة..للمزيد اضغط هنا

إصابة أول لاعب سعودي بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا، ولكن هذة المرة عندما وصلت إلى أول لاعب في المملكة يتعرض لهذا الوباء العالمي..للمزيد اضغط هنا