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أخبار البلد

خطوات بسيطة.. نزل تطبيق Watch iT مجانا لمشاهدة أقوى الأفلام والمسلسلات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:22 م
منصة watch it مجانا
منصة watch it مجانا
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أحمد سالم
تسهيلا على المواطنين في مصر، وزيادة في وسائل الترفيه، أتاحت منصة Watch iT فتح التسجيل مجانا والاستمتاع بخدمات المنصة الترفيهية على مدار شهر، للمساهمة في حث المواطنين على البقاء في المنزل خلال فترة الحظر للقضاء على فيروس كورونا. 


أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إتاحة خدمات منصة «Watch iT» الرقمية للمشاهدين مجانًا لمدة شهر اعتبارًا من 25 مارس وحتى 25 أبريل القادم.


ويمكن في خطوات بسيطة التسجيل عبر المنصة من خلال الموقع الإلكتروني https://www.watchit.com/ عبر إنشاء حساب جديد واتباع الخطوات لدعم الحساب بالمعلومات اللازمة.

كما يمكن تحميل التطبيق المتاح على أنظمة الأندرويد والأيفون والتسجيل من خلال حساب جديد للمشتركين الجدد او تفعيل الحسابات القديمة.

وتضم منصة Watch iT أقوى الأفلام والأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأحداث الرياضية والموسيقى بدون توقف.
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