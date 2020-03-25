لؤى يطرح "بأذينى" من ألبوم "على خيرة الله"

طرحت شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب، للنجم لؤى أغنيته الجديدة "بأذينى " وهى إحدى اغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله".





ومن المقرر ان تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة القادمة.. وكان لؤي قد طرح مسبقا أغنيتين الأولى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.. ويذكر أن لؤى قد انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.. أغنية "بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة ويقول مطلعها:..





انا كل يوم بسمع كلام عنك مخلينى

مش لاقى فرصه ارتاح واعيش او شىء ينسينى

اخترت ليه حل الفراق وانا فاكره حايفيدنى

موت نفسى مش يدوب طلعت بأذينى