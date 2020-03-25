آبار رومانية قديمة.. مطروح تحول مياه الصرف الزراعي إلى طاقة كهربائية

عانت واحة سيوة، بمحافظة مطروح منذ سنوات عديدة من مياه الصرف الزراعي والتي تسببت فى تبوير الأراضي الزراعية.





وقامت وزارتا الري والزراعة بوضع العديد من الحلول لحل تلك المشكلة المزمنة والتي سببت خسائر فادحة للمزارعين.





وأكد الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة اولاد موسى بواحة سيوة ان مشكلة الصرف الزراعي احد أهم مشكلات الواحة نظرا لكون النشاط الزراعي النشاط الاساسى لغالبية سكان الواحة.





واضاف أن المشكلة بسبب وجود آبار رومانية بالواحة تستخدم في الزراعة قديما ومع زيادة التوسع في الرقعة الزراعية تم عمل آبار سطحية لري الزراعات وحيث إن واحة سيوه تقع في منخفض ادى ذلك إلى زيادة كمية المياه وتجمعت المياه في أربع بحيرات في البداية لم يكن هذا يمثل مشكلة ولكن مع الوقت أصبح تمليح الأرض هو المشكلة الرئيسية والذي تسبب في تبوير الاراضى.





ولمحاولة وضع حلول للمشكلة عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لقاء مع مدير شركة مدكور احدى الشركات المتخصصة فى توليد الكهرباء بحضور عدد من مشايخ سيوة ومديرى الاجهزة التنفيذية المعنية ،وذلك للاطلاع على مقترح الدراسة المقدم من الشركة بهدف استخراج الطاقة الكهربائية بالواحة.





وتقوم الدراسة علي استغلال الطاقة الشمسية نهارا وباستخدام مياه الصرف الزراعى بسيوة، ثم اعادة استخدام المياه ليلا على توربينات لتوليد الكهرباء .





وتم شرح الدراسة التفصيلية التى تم اعدادها بمعرفة الشركة بالتسيق الكامل مع الوزارت المعنية كالرى والزراعة والكهرباء ، واستعراض آليات التمويل ومراحل التنفيذ ، وكذا كيفية الاستفادة من نقل المياه الى عدد من المناطق تمهيدا لاعادة زراعة 50 ألف فدان جديد فى بعض المناطق الجديدة بواحة سيوة .



