ممرضة إيطالية تقتل نفسها بعد إصابتها بكورونا

كشفت نقابة الممرضات في إيطاليا أن ممرضة قتلت نفسها بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي خشية أن تنقل العدوى لآخرين.





وكانت دانييلا تريزي ، 34 سنة ، تعمل في الخط الأمامي لأزمة الفيروس التاجي في مستشفى في لومباردي، المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا.





وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الليلة الماضية.





وقال الاتحاد إن الممرضة كانت تعاني من "ضغوط شديدة' لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة.









جاء ذلك مع ارتفاع عدد القتلى في إيطاليا مرة أخرى أمس مع تسجيل 743 حالة وفاة جديدة في يوم واحد ، ما خفف الآمال في أن المد بدأ في التحول.



