AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ممرضة إيطالية تقتل نفسها بعد إصابتها بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:32 م
الممرضة الايطالية
الممرضة الايطالية
Advertisements
على صالح
كشفت نقابة الممرضات في إيطاليا أن ممرضة قتلت نفسها بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي خشية أن تنقل العدوى لآخرين.

وكانت دانييلا تريزي ، 34 سنة ، تعمل في الخط الأمامي لأزمة الفيروس التاجي في مستشفى في لومباردي، المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا.

وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الليلة الماضية.

وقال الاتحاد إن الممرضة كانت تعاني من "ضغوط شديدة' لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة.


جاء ذلك مع ارتفاع عدد القتلى في إيطاليا مرة أخرى أمس مع تسجيل 743 حالة وفاة جديدة في يوم واحد ، ما خفف الآمال في أن المد بدأ في التحول.

ومع ذلك، ارتفع عدد الإصابات الإجمالية بنسبة ثمانية في المائة فقط - وهو أدنى مستوى منذ أن سجلت إيطاليا أول حالة وفاة في 21 فبراير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

تطورات خطيرة لـ كورونا خلال ساعات.. إيران تنقل العدوى القاتلة لجيرانها العرب.. طوارئ وإغلاق حدود في الكويت والبحرين والسعودية والعراق ولبنان.. والصين تتخذ قرارات تاريخية

بسبب كورونا .. 48 ساعة مرعبة في حياة ممرضة المنوفية ..تفاصيل

متأثرا بـ فيروس كورونا.. وفاة الطبيب الإيطالي الشهير روبرتو ستيلا

الصحة العالمية: 14 ألف إصابة جديدة بكورونا القاتل في أقل من 24 ساعة

مش لاقية أكل.. شاهد ممرضة بريطانية تبكي بهستيريا بعد 48 ساعة مناوبة لكورونا

ترشيحاتنا

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

شاهد .. رامى رضوان لمتابعيه: مش عايز أخضكم بس دى المقاسات اللي هنحتاجها الفترة الجاية

جنازة عسكرية.. تشييع جثمان وزير الدفاع السوداني في العاصمة الخرطوم

شاهد.. آيتن عامر في أحضان زوجها بإطلالة جديدة

بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا.. انتحار ممرضة إيطالية خوفا من نشر العدوى

تعليقات نارية من النجوم على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا

بعد وفاة حالة.. 7 فروق بين فيروس كورونا وهانتا