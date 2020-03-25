AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هذا ما قاله دبلوماسي عن جلسة مجلس الأمن .. وسبب رفض روسيا الاجتماع عن بعد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:42 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي

لأول مرة في تاريخه، انعقد مجلس الأمن الدولي أمس من خلال جلسة عبر الفيديو، وشهدت صعوبات تقنية عدة بحسب دبلوماسيين.


وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح.. القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقا".


وأعرب الدبلوماسي عن أسفه لأن مجلس الأمن الذي تتولى الصين رئاسته لشهر مارس لم يكن أكثر نشاطا منذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 من الشهر ذاته.


والجلسة غير الرسمية التي عقدت الثلاثاء كانت بمثابة "اختبار"، وفق مصدر دبلوماسي، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. وأجريت دون حضور وسائل إعلام، بمشاركة سفراء أو مساعدين محجورين داخل بيوتهم من خلف شاشات حواسيبهم.


وبحسب الدبلوماسيين، دام الاجتماع أكثر من أربع ساعات وتضمن أيضا نقاشا حول كيفية مواصلة العمل في المجلس.

 

واستدعى الاجتماع هذا الوقت الطويل بسبب الانقطاع المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عديدة كانقطاع الانترنت ومشاكل في الكهرباء.

 

واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن "لم يسبق في التاريخ" عقد لقاء لأعضائه الخمسة عشر بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.

 

وأجريت كافة المداخلات باللغة الإنجليزية حيث لم يكن ممكنا لصعوبات تقنية مرتبطة بالترجمة استخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمجلس الصينية والروسية والعربية والإسبانية والفرنسية.

 

وترفض روسيا حتى الآن أن يجري التصويت "افتراضيا" وتطالب بعقد جلسات "فعلية" لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة الذي لم يغلق الأمين العام أنطونيو جوتيريش أبوابه رغم الوباء.

 

وبمبادرة من فرنسا، نشر بيان حول جمهورية الكونغو الديموقراطية حصل على موافقة كافة الأعضاء بعد انتهاء الاجتماع.


 ويشير البيان إلى "القلق حول عدم الاستقرار المتواصل في شرق البلاد" و"الوضع الإنساني خصوصا بسبب انتشار وباء الحصبة".

 

Advertisements

ترشيحاتنا

جنازة عسكرية.. تشييع جثمان وزير الدفاع السوداني في العاصمة الخرطوم

تنفيذا لقرارات الحكومة.. وقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اليوم

442 إصابة وحالة وفاة جديدة.. وزيرة الصحة: هؤلاء هم الأكثر عٌرضة بفيروس كورونا

آخر أرقام كورونا فى مصر.. الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء 93 اليوم

تريند الفن.. تعليق ناري من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبد العزيز بـ العوضي.. وبعد فضح زوجة قصي خولي له.. تصرف غريب من النجم السوري

بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. أمراض خطيرة لاحقت ولي العهد البريطاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا

بعد وفاة حالة.. 7 فروق بين فيروس كورونا وهانتا