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رياضة

حارس التعاون السعودي أفضل ممرر للكرة في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا باللغة الإنجليزية تغريدة على موقع "تويتر" تمتدح حارس مرمى فريق التعاون السعودي كاسيو أنجوس صاحب الجنسية البرتغالية، واعتبره أفضل من يمرر الكرة، وجاء في نص التغريدة: " إذا كنت مهاجما فإنك بالتأكيد ستحتاج إلى كرات كاسيو أنجوس الطولية".

وحقق أنجوس رقم مميز عن طريق إرسال 32 تمريرة طولية صحيحة لزملاؤه أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم بالبطولة القارية وهو رقم مميز بالتأكيد لحارس مرمى. 

ويحتل نادي التعاون صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط والتي تضم معه كل من نادي الدحيل القطري صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط ونادي الشارقة الإمارتي وبيرسبوليس الإيراني برصيد نقطة لكل منهما قبل تأجيل المباريات بسبب وباء كورونا المنتشر بالقارة الآسيوية. 

يذكر أن أنجوس صاحب ال39 عام قد أـنتقل من فريق ريو آفي البرتغالي لصفوف التعاون بصيف عام 2018 ليحقق م ع الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة لتحقيقه 20 كلين شيت في 59 مباراة في كل البطولات.
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