مد تعليق الطيران والسياحة.. برلماني: لسنا الوحيدين في اتخاذ تلك القرارات

أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على أهمية قرار وقف الطيران والسياحة لمدة 15 يوما اخرى، وذلك للحفاظ علي صحة المواطن المصري، مشيدا بدور الدولة ومجهودتها لتوفير كل ماهو مطلوب لصحة المواطن المصري سواء داخل أو خارج البلاد دون النظر الي أي عائدات مادية.





وأوضح عبده في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، انه ليس من الجيد النظر في مردود تلك القرارات وتأثيرها في تلك الفترة الحالية علي مصر والعالم بل الأهم هو النعمة التي أعطاها الله للإنسان وهي الصحة، مؤكدا ان ما يحدث الان ما هو الا فترة وستمر، لذلك واجب علي كل مواطن ان يتحمل مسؤوليته، وأن يعلم أننا لسنا الوحيدين القائمين علي تلك القرارات والاجرءات الاحترازية.







وطالب الشعب المصري بأن يصغي تماما لقرارات الحكومة والعمل علي مساعدتها في تنفيذها حفاظا علي حياته، مشددا على ان الحكومة قامت بأداء دورها على أكمل وجه للوصول بالمواطن إلى بر الأمان.