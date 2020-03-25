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رياضة

صدمة.. غياب مدافع النصر السعودي سنة ونصف بسبب الإصابة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الجهاز الطبي لنادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، عن خضوع مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبدالله مادو لعملية تنظيف الركبة ، ليتغيب على إثرها في ما تبقى من هذا الموسم والموسم القادم بالكامل.

ويخضع مادو للعملية بعد الآلام التي لازمته الشهرين الماضيين، والتي منعته من المشاركة مع التدريبات، لكن خضوعه للعملية سيغيبه عن الفريق حتى منتصف العام القادم 2021، وذلك وفقًا لسعد بن ثابت آل مغني، عضو شرف النصر الذهبي السابق.

يذكر أن الدوري السعودي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى أسوة بباقي النشاطات الرياضية في المملكة بقرار من وزارة الرياضة في المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا.
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