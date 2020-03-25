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الاكتئاب ثاني أشهر أمراض العصر الحالي.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:56 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال الدكتور عمرو يسري، إن الاكتئاب أصبح من أشهر أمراض العصر الحالي، وذلك منذ أشهر وقبل أزمة تفشي ڤيروس كورونا.

وأضاف الدكتور عمرو يسري خلال حواره لبرنامج "السفيرة عزيزة" الذي يذاع علي فضائية دي إم سي، أن السبب يرجع لأن الضغط علي الشعوب ومصاعب الحياة، أصبحت تفوق قدرتهم علي الاحتمال.

وأشار إلي أن البنية النفسية للبشر تختلف من شخص لآخر، هناك من يستطيع أن يقاوم الضغوطات السلبية والبعض لا يقدر.

وأوضح، أن الإنسان لديه القدرة علي فعل أشياء إيجابية لمحاربة الإصابة بالاكتئاب.

وتابع: أن استسلام البشر والشعور بالعجز، من أكبر مسببات التعرض للاكتئاب.
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