تأجيل محاكمة عامل قتل مديره لسرقته في العاشر من رمضان

قررت محكمة جنايات الزقازيق ، المنعقدة اليوم الأربعاء،تأجيل محاكمة عامل قتل رئيسه في العمل لسرقة سيارته و250 ألف جنيه لجلسة الأول من يونيو لحضور المتهم.





تعود احداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوصول" عادل ع " مقاول لمستشفي التأمين جثة هامدة.

وتبين من التحقيقات تلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مديرية أمن الإسماعيلية، يفيد أثناء قيام الملازم أول محمد وهبة ضابط المباحث المكلف بخدمة كمين تحصيل الرسوم والقوة المرافقة له بمباشرة أعمالهم بالكمين تلاحظ له قيام إحدى السيارات بالتوقف قبل الكمين وقيام قائدها بالقاء بعض المتعلقات قبل دخولها الكمين.

وبايقاف السيارة، تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم 37949 ملاكى أسيوط قيادة "محمد.ع.ع"22 عاما عامل، مقيم محافظة كفر الشيخ، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير، أقر بأنه لا يحمل أى تراخيص، وبفحص مكان توقف السيارة قبل دخولها الكمين، تم العثور على سلاح نارى "طبنجة 9مم" وخزنتين بداخلهما 21 طلقة من ذات العيار، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على شنطة بداخلها 250 ألف جنيه و2 هاتف محمول وأوراق ثبوتية خاصة بالمدعو "عادل.ع.م".

وبمناقشته وبمواجهته بالمضبوطات، اقر بانه قام بالتعدى على المجنى عليه"عادل.ع.م"40 عاما مقاول، مقيم منفلوط أسيوط صاحب شركة مقاولات بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه من ذات السلاح المضبوط، وذلك بمقر الشركة بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، وقيامه عقب ارتكاب الواقعة بسرقة سيارة المجنى عليه ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.





تم التحفظ علي المتهم و إحالته للنيابة العامة، التي أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد.