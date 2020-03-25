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فن

محمد جمعة: لهذا السبب أحب العمل مع مؤلف مملكة إبليس

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:01 م
محمد جمعة
محمد جمعة
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محمد نحلة

كشف الفنان محمد جمعة عن رأيه فى محمد أمين راضي مؤلف مسلسل مملكة إبليس، وقال فى تصريحات لـ" صدى البلد"، إنه يحب محمد أمين راضي والمخرج أحمد خالد موسى، لذلك لم يتردد فى قبول التواجد فى العمل.


وأضاف أن تواجد الثنائي فى عمل واحد فرصة لن تتكرر كثيرا، وأكد أن المؤلف محمد أمين راضي لايقدم مسلسلات وإنما عالم متكامل تتوه مع شخصياته،كما لفت أن الثنائي لم يقدما ابدا أدوار سيئة وكل ما يتناوله  من شخصيات فهو عظيم.


مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية. 


المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.

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