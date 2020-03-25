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فن

تعرف على سبب اعتذار تامر حسني لأطباء العالم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:49 م
تامر حسني
تامر حسني
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محمد نحلة

وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر إلى كل الأطباء؛ لما يقدمونه من مجهود فى مواجهة فيروس كورونا المنتشر.


وكتب عبر حسابه على "فيسبوك"، "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم، هفضل أدعيلكم طول عمري.. أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها".


وتابع تامر: "والناس دي لازم بعد كده نشوفها بمنظور تاني خاص، اللهم احفظهم واحميهم واحفظ أهاليهم، ورغم أني بكتب الكلام ده من أول يوم، هفضل اكتبه كل شويه، ولكل الأطباء والممرضين أنا أسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي واديتوش تعظيم سلام".


وكان الفنان تامر حسنى  قد أشاد بالإجراءات الاحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء المصرى منذ ساعات قليلة للوقاية من فيروس كورونا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من خلال إعادة نشر القرارات التى جاءت ضمن بيان رئاسة الوزراء.


ومن ناحية أخرى وجّه الفنان تامر حسنى مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال نشر صورة لزجاجة مياه.


وعلق تامر حسنى على الصورة: "صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني، بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا".


وأضاف تامر حسنى : "كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيرة، كلهم حلوين اجعلوها عادة ثبتوها".


وتابع تامر حسني ساخرًا: "كل شوية نشرب مياه مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحى وقبل ما ننام  ضروري وحياة أحبابكم".


وأنهى تامر حسنى تعليقه: "نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا  ((اشرب مياه حالًا بعد اذنك)) نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد .. في حفظ الله".


وشارك تامر حسني في تحدي الخير وساهم في مساعدة 400 أسرة بسبب فيروس كورونا.

تعرف على سبب اعتذار تامر حسني لأطباء العالم
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