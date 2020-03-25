AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بالالتزام بعدم التحرك أثناء تطبيق حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:57 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء"، بجهود أبناء المحافظة ومعاونتهم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ تعليمات الدولة المصرية الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .

كما أثنى على وعى المواطنين بخطورة المرحلة الراهنة و متابعتهم المستمرة لكافة التعليمات والتوجيهات التى تصدر فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة المصرية تراهن على وعى المواطنين وتفهمهم للأوضاع الحالية ، موجها أسمى معانى الشكر والتقدير لكل من يحاول الحفاظ على نفسه وأهله وبلده بالالتزام والوعى والنظام.

وناشد اللواء عادل الغضبان ، أبناء المحافظة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإيقاف حركة المواطنين والذى سيتم تطبيقه اليوم الأربعاء بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام بأداء مهامها بكل سهولة ويسر فى ظل الأوضاع الراهنة والتى تتطلب اتحاد أبناء الوطن صفا واحدا حفاظا على الصالح العام ولكى تمر هذه الفترة بأمان وسلام ان شاء الله.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تعمل ليلا ونهارا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتداعيات كورونا، داعيا المواطنين للالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وتحمل المسؤلية تجاه الوطن.

ولفت إلى أنه يراهن على وعى أبناء بورسعيد واهتمامهم بإعلاء مصلحة الوطن ، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون والعقوبات على كل ما يخالف التعليمات والقرارات التى أصدرها دولة رئيس الوزراء من أجل مواجهة الفيروس المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغضبان: أبناء بورسعيد نجحوا في احتواء الأمطار

محافظ بورسعيد: استمرار الجهود المكثفة لسحب المياه لليوم الرابع على التوالي

محافظ بورسعيد: التعامل بكل حزم مع أي مدرس يعطي دروسا خصوصية

محافظ بورسعيد يشكر أبناء المحافظة للاستجابة للإجراءات الاحترازية

صحة بورسعيد توقف استخراج الشهادات الصحية والغضبان يطالب بعدم النزول إلا في الطوارئ

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

اخبار الفن| تعليق نارى من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضى .. فنانة شهيرة لـ سعد لمجرد: سادي مغتصب

شاهد .. رامى رضوان لمتابعيه: مش عايز أخضكم بس دى المقاسات اللي هنحتاجها الفترة الجاية

عاجل.. إستونيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا في أسيوط.. تعرف على العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس حتى الآن

بعد وفاة حالة.. 7 فروق بين فيروس كورونا وهانتا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا