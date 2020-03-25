محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بالالتزام بعدم التحرك أثناء تطبيق حظر التجول

أشاد اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء"، بجهود أبناء المحافظة ومعاونتهم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ تعليمات الدولة المصرية الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .





كما أثنى على وعى المواطنين بخطورة المرحلة الراهنة و متابعتهم المستمرة لكافة التعليمات والتوجيهات التى تصدر فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة المصرية تراهن على وعى المواطنين وتفهمهم للأوضاع الحالية ، موجها أسمى معانى الشكر والتقدير لكل من يحاول الحفاظ على نفسه وأهله وبلده بالالتزام والوعى والنظام.





وناشد اللواء عادل الغضبان ، أبناء المحافظة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإيقاف حركة المواطنين والذى سيتم تطبيقه اليوم الأربعاء بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام بأداء مهامها بكل سهولة ويسر فى ظل الأوضاع الراهنة والتى تتطلب اتحاد أبناء الوطن صفا واحدا حفاظا على الصالح العام ولكى تمر هذه الفترة بأمان وسلام ان شاء الله.





وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تعمل ليلا ونهارا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتداعيات كورونا، داعيا المواطنين للالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وتحمل المسؤلية تجاه الوطن.



