عضو القومي للمرأة: وزيرة التضامن أنصفت الرائدات الريفيات بعد أن كنّ خارج الاعتبار

وجهت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة الشكر إلى وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج على قراراتها الصائبة التى تؤكد دعم الدولة للمرأة المصرية، ووعى الوزيرة بدورها ومسئوليتها فى حماية ورعاية الأسرة المصرية فى المقام الاول والمرأة العاملة والرائدات الريفيات والمسنات باعتبارهم يحتاجون رعاية أكبر من الدولة لافتة إلى أنه جهد مشكور.





وأضافت "يحيى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرائدات الريفيات هن الأذرع الحقيقية للمجلس فى القرى والنجوع، ويقمن بتوصيل الرسائل وقاموا بجهد كبير فى حملات المجلس القومى للمرأة لطرق الأبواب فى جميع مراحلها .





وأشارت عضو القومى للمرأة إلى أن الاهتمام بهذه الفئة التى يمكن ان تكون بعيدة عن الأنظار وزيادة المبلغ الشهرى لهم ،يعكس رؤية ووعى الوزيرة نيفين القباج ويؤكد على دورها المهم ومسئوليتها الكبيرة لانها كانت نائبة وزيرة التضامن السابقة ولديها خبرة كبيرة فى التعامل معالملفات وبعد توليها المسئولية حرصت على دعم كل الفئات المختلفة داخل المجتمع .





وأكدت رانيا يحيى على دعم وتوجيه القيادة السياسية فى كافة التحذيرات الماضية وقرارات الرئيس التى أعلنها يوم المرأة المصرية، والقرارات التى أعلنها رئيس الوزراء .





ونوهت بأن الدولة حريصة فى التعامل فى إدارة أزمة فيروس كورونا بمهارة وحرفية ووعى، والتعامل بمسئولية حقيقية تجاه كافة أفراد المجتمع والشعب وتحمل عواقب الأزمة .





كانت وزيرة التضامن نيفين القباج قد أصدرت قرارًا بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها مصريا شهريًا إلى 900 جنيه شهريًا، وتضمين السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية ، وزيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وافتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الإتجار بالبشر بمحافظة القليوبية قبل شهر يونيو 2020.