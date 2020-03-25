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رياضة

المدير الفني لـ سموحة يكشف موقف حسام حسن من الرحيل للأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:18 م
حماده صدقي مدرب سموحه
حماده صدقي مدرب سموحه
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القسم الرياضي

كشف حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن موقفه من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال صدقي فى تصريحات صحفية "لا استطيع حسم هذا الأمر في الوقت الحالي، خاصة اننا لدينا لاعبين اعارات في الخط الهجوم على رأسهم ناصر ماهر وصلاح محسن، وسيعودون إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم، ولا نعلم اذا كان سيستمرون معنا في الموسم المقبل من عدمه".


وأضاف: "بالتأكيد أتمني استمرار حسام حسن مع سموحة، نظرا لما يمتلكه إمكانات فنية مميزة وهو أحد أفضل المهاجمين في مصر، وسيكون إضافة قوية في حال بقائه معنا في الموسم المقبل، خاصة أننا نطمح في إعادة النادي السكندري لمكانته الطبيعية والعودة للمشاركات الافريقية من جديد"، موضحا :"القرار النهائي في هذا الملف سيكون في نهاية الموسم وفقا لاحتياجات الفريق".


يذكر أن اللاعب صاحب الـ 26 عاما، لعب مع سموحة هذا الموسم 17 مباراة في بطولتي الدوري والكأس أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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