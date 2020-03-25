المدير الفني لـ سموحة يكشف موقف حسام حسن من الرحيل للأهلي

كشف حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن موقفه من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال صدقي فى تصريحات صحفية "لا استطيع حسم هذا الأمر في الوقت الحالي، خاصة اننا لدينا لاعبين اعارات في الخط الهجوم على رأسهم ناصر ماهر وصلاح محسن، وسيعودون إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم، ولا نعلم اذا كان سيستمرون معنا في الموسم المقبل من عدمه".