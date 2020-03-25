حسام حسن مهاجم سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

أكد حسام حسن مهاجم الفريق الأول بنادي سموحة السكندري أنه حدث مفاوضات بالفعل بينه وبين النادي الأهلي مؤخرا لكنها توقف وكشف عن حقيقة اتصال الزمالك به.





وقال مهاجم سموحة في تصريحات تلفزيونية: "بالفعل الزمالك استفسر عن إمكانية ضمي من خلال الحديث مع إدارة سموحة لكن لا أعرف أي تطورات جديدة بشأن التفاوض".





وأضاف " كانت هناك مفاوضات قديمة مع مسئولي الأهلي لكنها توقفت، الزمالك هو فقط من طلب ضمي وأنا لا أمانع اللعب في أحد قطبي الكرة المصرية".



