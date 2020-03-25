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اقتصاد

غرفة البحيرة التجارية تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ناشد فتحي مرسي  رئيس غرفة البحيرة التجارية، المواطنين، بضرورة الالتزام بحظر التجول الذي أقرته الدولة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن( مرسي ) أن مواعيد العمل بالغرفة التجارية بالبحيرة من الساعة التاسعة  صباحا حتي الساعة الواحدة ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت مع العمل بالتناوب بين العاملين واستثناء العاملات طبقا لقرار  رئيس مجلس الوزراء وحسب تعليمات الاتحاد العام للغرف التجارية  داعيا الله- عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها .

 واشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة بقرارات  الحكومة وطرق تعاملها مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والتعامل السريع للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إدارة الأزمة الحالية .

وأكد ( مرسي) أن الفرصة متاحة أمام الصناعة الوطنية خاصة في ضوء القرارات  الأخيرة والتي أعلن عنها  رئيس الجمهورية لدعم قطاع الصناعة كخفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء و رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم و تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% بالإضافة إلي تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وغيرها من القرارات التي تعبر عن وعي الدولة بمتطلبات الصناعة المحلية في ظل الأزمة الحالية .
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