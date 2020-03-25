غرفة البحيرة التجارية تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات حظر التجول

ناشد فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة التجارية، المواطنين، بضرورة الالتزام بحظر التجول الذي أقرته الدولة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأعلن( مرسي ) أن مواعيد العمل بالغرفة التجارية بالبحيرة من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الواحدة ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت مع العمل بالتناوب بين العاملين واستثناء العاملات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وحسب تعليمات الاتحاد العام للغرف التجارية داعيا الله- عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها .





واشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة بقرارات الحكومة وطرق تعاملها مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والتعامل السريع للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إدارة الأزمة الحالية .



