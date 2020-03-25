ألمانيا تعلن نتائج اختبار كورونا الثاني لـ أنجيلا ميركل

أعلنت ألمانيا نتائج التحليل الثاني للمستشارة أنجيلا ميركل للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت ألمانيا إن نتائج الفحص جاءت سلبية.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء اختبار فيروس كورونا.





وكان ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلن أمس الأول الاثنين، آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء اختبار فيروس كورونا.





وبحسب رويترز قال سايبرت للصحفيين إن المستشارة الألمانية ميركل تنتظر نتيجة الاختبار الثاني لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا أم لا، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار الأول سلبية.









وقررت ميركل عزل نفسها كإجراء وقائي بعد أن علمت يوم الأحد أن طبيبا قام بتطعيمها يوم الجمعة الماضي أصيب بفيروس كورونا.





وأكد أن ميركل في حالة صحية جيدة داخل الحجر الصحي الذاتي، وتنتظر النتائج.





وأضاف أن ميركل انضمت إلى ملايين الألمان الذين يعملون من المنزل في هذه الظروف.



