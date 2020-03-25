مجد القاسم يطرح أغنية خليك في البيت ويهديها لشعب مصر

طرح الفنان مجد القاسم، أغنية جديدة تحمل عنوان “خليك فى البيت“ من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





جرى تصوير الاغنية لحث الشعب على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتوعية من أخطار فيروس كورونا، واتباع تعليمات الوقاية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الدولة في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه.





الأغنية من تأليف صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع خالد عرفة، وتم تسجيلها باستوديو مقام، وحضر التسجيل من روتاري هليوبوليس النزهة مايكل نصيف، والموزع خالد عرفة، وسيتم عرضها خلال ساعات.