بعد استقبال أكثر 10 آلاف مواطن.. خليك بطل تغلق موقع التسجيل

الوحدة المركزية لمقدمي شئون الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة، موقعها للتسجيل في فريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ملء البيانات من خلال استمارة إلكترونية من خلال التقديم عبر الرابط تحت شعار "كن بطلا".





واستقبلت الوحدة أكثر من 10 آلاف مواطن بطل، في أول 180 دقيقة.





وأوضحت الوحدة المركزية لمقدمي شئون الخدمات الطبية أن التسجيل كان مفتوحا لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع، كما أنها وضعت بريدًا إلكترونيًا في حال الرغبة في الاستفسار وهو: [email protected]





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 40





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 113





الوفيات الجديدة:- 1





عدد حالات الشفاء ( الخروج حتى الآن):- 93





إجمالي الوفيات:- 21





إجمالي أعداد المصابين:- 442

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