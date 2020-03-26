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سيارات

أسرع طريقة للتخلص من سخونة السيارة.. والمشاكل التي تسببها

الخميس 26/مارس/2020 - 12:01 م
سخونة السيارة
سخونة السيارة
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عزة عاطف

قد تساعدك الخبرات المتراكمة من قبل السائقين ذوي الخبرة في جميع أنحاء العالم في التغلب على بعض تلك المشاكل الصغيرة المزعجة التي نواجهها جميعًا مع سياراتنا، مما يجعل القيادة أكثر راحة ومتعة.

من بين المشاكل التي يواجهها السائقين مع سياراتهم هي سخونة السيارة وارتفاع درجة حرارتها مما يجعل من الصعب قيادتها في هذه الحالة تجنبًا للمخاطر، إليك طريقة  سهلة لتبريد سيارتك بأسرع ما يمكن:

افتح إحدى النوافذ الأمامية بالكامل، ثم افتح وأغلق الباب على الجانب المقابل النافذة المفتوحة في السيارة عدة مرات، هذا سيساعد على خروج الهواء الساخن بسرعة وسهولة.

تتعدد أسباب سخونة السيارة، من بينها ارتفاع درجات حرارة الجو، زيادة ضغط العجلات مما يجعلها معرضة للسخونة والانفجار، خلل نظام التبريد، نقص زيت المحرك.

بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى مثل خلل في نظام كهرباء السيارة، تلف مضخة الماء، زيادة استهلاك البنزين، كل هذه المشاكل قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة السيارة لذا عليك الانتباه.

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