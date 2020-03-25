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فن

إيد شيران يدفع رواتب العاملين بـ مطعمه في لندن رغم إغلاقه بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:01 م
إيد شيران
إيد شيران
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شروق إبراهيم

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية ان المغني البريطاني إيد شيران قرر دفع رواتب العاملين في مطعمه المتواجد في بريطانيا رغم إغلاقه بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.


واكد ايد شيران ان العاملين بالمطعم سيحصلون على أجورهم لمدة شهر من الان لحين انتظار قرارات جديدة من الحكومة البريطانية في ظل التصدي لفيروس كورونا.   


كما اعلنت وسائل الإعلام البريطانية اليوم، الأربعاء، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت أمس، الثلاثاء، على أول علاج في الولايات المتحدة للفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 50000 أمريكي، وهو من بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


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