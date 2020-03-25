موجة غضب تجتاح بريطانيا بعد ثبوت إصابة ولي العهد بكورونا .. دوقة كورونوال تترك الأمير تشارلز وحيدا في العزل .. العائلة المالكة تكشف الحقيقة

- حالة أمير ويلز مستقرة وتشخيصه أثبت معاناته من كورونا ولكن بأعراض خفيفة - اختبار دوقة كورنوال كاميلا يثبت سلبية اصابتها بكورونا - اتهامات لـ رؤساء الصحة في بريطانيا بإعطاء علاج خاص لولي العهد



أثيرت العديد من التساؤلات بعد اختبار ولي عهد المملكة المتحدة امير ويلز الأمير تشارلز ودوقة كورونوال الاميرة كاميلا لفيروس كورونا على الرغم من حرمان الآلاف من العاملين في مركز الصحة العام في بريطانيا والبريطانيين المرضى من إجراء المسح.





تم تشخيص حالة أمير ويلز وثبت اصابته بالفيروس القاتل أمس وهو الآن في عزلة ذاتية في منزله في منطقة بالمورال في اسكتلندا.





ويعتقد أن الرجل البالغ من العمر 71 عامًا قد تم اختباره عبر مسحة أنفية من قبل طاقم طبي في المقر الملكي في أبردينشاير، على الرغم من إظهار أعراض خفيفة فقط.





أما دوقة كورونوال كاميلا ، 72 عامًا ، فقد تم مسحها أيضًا ، على الرغم من أنها لم تظهر عليها أي أعراض، لكن النتيجة أسفرت عن سلبية اصابتها، وفصلت نفسها الآن عن ولي عهد الملكة المتحدة.









ويشير موقع مركز الصحة لعام باسكتلندا على الإنترنت، بشكل عام، إلى أن الاختبارات لا تُعطى إلا إذا كان المرضى "يعانون من مرض خطير يتطلب الدخول إلى المستشفى" - وهو ما يتماشى مع المعايير المتبعة في جميع انحاء المملكة المتحدة.





وهذا يعني أنه حتى موظفي مركز الرعاية الصحية عالية الجودة في انجلترا الذين يعانون من أعراض الفيروس لا يحق لهم إجراء اختبار.





وأثارت الأخبار غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم السياسيون والمشاهير وأفراد الجمهور رؤساء الصحة بإعطاء "معاملة خاصة" للعائلة المالكة.





ويبلغ عمر كل من تشارلز وكاميلا أكثر من 70 عامًا - ويُطلب من الفئة العمرية هذه أن تأخذ المسافات الاجتماعية على محمل الجد، ولكن لا يعتقد أن أيًا من افراد العائلة المالكة يعاني من ظروف صحية أساسية.





وغردت جوان مكالبين، الصحفية والسياسية من الحزب الوطني الاسكتلندي، بأنها ترغب في التعافي السريع لتشارلز، لكنها أضافت: " بالنظر إلى أن أعراضه خفيفة، مثل الكثير أتساءل كيف تم اختباره عندما لا يستطيع العديد من عمال الرعاية الاجتماعية اجراء اختبار فحص صحي.





وتابعت: ابن أخي ، الذي يعاني من الربو والعدوى في الصدر تم رفضه مؤخرًا، لكن مديرة الشؤون الطبية الاسكتلندية، كاثرين كالديروود، قالت إنها راضية عن اختبار الأمير تشارلز ودوقة كورنوال لأسباب سريرية.





وتمنى الممثل البريطاني ديفيد إن شنايدر للأمير صحة جيدة لكنه قال إنه أظهر أن موظفي مركز الصحة وجودة الحياة في انجلترا لم يكونوا مهمين بما يكفي للاختبار.





غرد الكاتب البريطاني جيمس فيلتون: "سيكون من اللطيف أن يتم اختبار الأشخاص الذين يعملون في مركز الصحة وجودة الحياة الذين يتواصلون مع مئات الأشخاص بسهولة مثل رجل لديه قصر فعلي للعزل الذاتي"





وقال مذيع برنامج "إذاعة 4 " البريطانية اليوم، نيك روبنسون، إن هناك "غضبا حقيقيا" يشعر به الكثيرون بأن الأمير تشارلز وكاميلا قفزوا في طابور الانتظار قبل عمال مركز الرعاية الصحية وجودة الحياة ممن لهم اولوية في الفحص الطبي.





وكتبت البريطانية ديزي شتاينهاردت: " لماذا الأمير تشارلز الذي يعاني من أعراض خفيفة، مؤهل أكثر لإجراء اختبار كوفيد 19 المطلوب بشكل أكبر من عامل الرعاية الصحية، لا أعرف؟ بالطبع أثناء الوباء يحصل 1 في المائة على معاملة خاصة.





وقال متحدث باسم العائلة المالكة إن تشارلز ودوقة كورنوال تم اختبارهما في مركز الرعاية الصحية في أبردينشاير حيث "استوفيا المعايير المطلوبة للاختبار".





لكن موقع نفس المركز في اسكتلندا اكد إن الأشخاص سيختبرون بشكل عام فقط لاثبات الاصابة بفيروس كوفيد 19 "إذا كانوا يعانون من مرض خطير يتطلب الدخول إلى المستشفى"