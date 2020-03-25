تعرف على موقف العيادات الطبية الخاصة من قرار الحظر في مطروح

اكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أن العيادات الخاصة للأطباء ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم فتحها خلال فترة الحظر .





وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الأطباء فقط ضمن الفئات المستثناه من تطبيق قرار ولكن العيادات الخاصة لا تندرج تحت الأماكن المستثناة والشرطة هي المكلفة بتطبيق هذا القرار في اطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.





وأشار أن جميع المستشفيات مفتوحة امام المرضي طوال الــ 24 ساعة لاستقبال أي حالات طارئة ومرضية.







