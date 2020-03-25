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محافظات

تعرف على موقف العيادات الطبية الخاصة من قرار الحظر في مطروح

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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ايمن محمود
اكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أن العيادات الخاصة للأطباء  ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء  بعدم  فتحها خلال  فترة الحظر .

وأضاف وكيل وزارة الصحة  في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الأطباء  فقط  ضمن الفئات المستثناه من تطبيق قرار ولكن العيادات  الخاصة لا تندرج تحت  الأماكن المستثناة والشرطة هي المكلفة بتطبيق  هذا القرار في اطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأشار أن جميع المستشفيات مفتوحة امام المرضي طوال الــ 24 ساعة لاستقبال أي حالات طارئة ومرضية. 


وأشار الدكتور خالد انه  يتم الكشف على درجات  الحرارة لجميع القادمين عبر  قطار مطروح او السيارات والأتوبيسات  و الاطمئنان عليهم قبل السماح بدخولهم المحافظة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
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