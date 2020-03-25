البحرين تسجل رابع وفاة بفيروس كورونا

أعلنت مملكة البحرين اليوم الأربعاء، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.









وقالت إن مواطنا بحرينيا يبلغ من العمر 78 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة المخالطة لحالة قائمة أخرى لفيروس كورونا توفي، لتصبح رابع حالة وفاة في المملكة.









وأضافت أن المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر.







