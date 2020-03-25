AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تسجل رابع وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت مملكة البحرين اليوم الأربعاء، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.


وقالت إن مواطنا بحرينيا يبلغ من العمر 78 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة المخالطة لحالة قائمة أخرى لفيروس كورونا توفي، لتصبح رابع حالة وفاة في المملكة.


وأضافت أن المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر.


وسجلت البحرين أمس،  392 حالة إصابة بالفيروس التاجي منذ ظهوره في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحرين: تعافي 3 أشخاص من فيروس كورونا الجديد

البحرين تعلن خبرا سارا بشأن فيروس كورونا

البحرين: ارتفاع مصابي كورونا لـ 62 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

20 نصيحة من وزارة الصحة أثناء العزل المنزلي

البحرين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

البحرين تعلن وفاة حالة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 17

ترشيحاتنا

شبه محبوس.. تامر عبد المنعم يوجه رسالة إلى الإخوان الهاربين في تركيا.. شاهد

لماذا لم يهبط الجنيه المصري عقب أزمة كورونا؟.. تقرير دولي يجيب

الصحة تطمئن المواطنين: مؤشرات إيجابية في أزمة كورونا بمصر

ضبط المتهمين بالترويج لشائعات انتشار الكورونا بالجيش والشرطه

رد فعل الإعلام الإيطالي على إرسال مصر مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

مع بدء الحظر .. تعرف على الفئات المستثناة وعقوبات انتهاكه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي تطلق سيارتها أوتلاندرPHEV الكهربائية الجديدة.. صور

بملابس سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عشاء خفيف وصحي للمناعة.. خضار سوتيه مع الأرز الأبيض