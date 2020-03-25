ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 12 سفينة بضائع عامة، وبذلك يصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة .
وأوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان له اليوم أن حركة الصادر شملت من البضائع العامة 5665 طن فوسفات و 5043 طن رمل و 310 طن مولاس و 29840 طن يوريا .
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 823 طن خشب و 13500 طن قمح و 2771 طن فول و 11200 طن خرده و 2000 طن ذرة و 546 طن بسلة و 400 طن أنابيب و 2300 طن زيت.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 473 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 215 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1120 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128482 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145166 طنا .
وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2655 طن قمح ، في حين غادر عدد 806 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42499 من البضائع العامة منها عدد 94 سيارة نقل محملة بـ 4342 طن قمح.