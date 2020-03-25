ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة





و أوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان له اليوم أن حركة الصادر شملت من البضائع العامة 5665 طن فوسفات و 5043 طن رمل و 310 طن مولاس و 29840 طن يوريا .