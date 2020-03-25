أول تعليق من وكيل محمد صلاح بشأن فيروس كورونا





ونشر عباس تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر جاء فيها:"إذا كنت ترمي حيواناتك الأليفة "بسبب الفيروس" أو لأي سبب من الأسباب ، فأنت لا قيمة لك كشيء حي."





وأثار بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشكلة كبيرة وهي إلقاء الأفراد لحيواناتهم الأليفة في الشوارع، خوفًا من أن تنتقل عدوى فيروس كورونا عن طريقهم.





ويغيب محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن الأنظار منذ انتشار فيروس كورونا، فلم يعلق عليه أو يشارك في أي تحد خاص به.





علق الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على الفيروس المتفشي كورونا.