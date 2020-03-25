AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من وكيل محمد صلاح بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
علق الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على الفيروس المتفشي كورونا.

ونشر عباس تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر جاء فيها:"إذا كنت ترمي حيواناتك الأليفة "بسبب الفيروس" أو لأي سبب من الأسباب ، فأنت لا قيمة لك كشيء حي."

وأثار بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشكلة كبيرة وهي إلقاء الأفراد لحيواناتهم الأليفة في الشوارع، خوفًا من أن تنتقل عدوى فيروس كورونا عن طريقهم.

ويغيب محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن الأنظار منذ انتشار فيروس كورونا، فلم يعلق عليه أو يشارك في أي تحد خاص به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل محمد صلاح: لم يتم حسم أمر انضمام اللاعب لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو

الموقف لم يحسم.. احتفاء عالمى بمشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

خطة شوقي غريب لـ ضم محمد صلاح فى قائمة أولمبياد طوكيو

محمد صلاح يرفض مصافحة جماهير ليفربول بسبب فيروس كورونا..فيديو

بعد إصابة كلب في هونج كونج.. هل ينتقل كورونا من الإنسان للحيوانات الأليفة ؟

أول رد من وكيل محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 15 عاما لـ 4 آخرين في خلية داعش الجيزة

ماذا تفعل الفنانة إليسا فى الحجر الصحي؟

كورونا توقف أول صحيفة ورقية فى مصر

إعلامية كويتية: العالم يستجدى مصر لإنقاذه من كورونا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا

شارك في 6 لقاءات عامة .. هل انتقلت كورونا من الأمير تشارلز لـ العائلة المالكة ببريطانيا ورئيس الوزراء؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي تطلق سيارتها أوتلاندرPHEV الكهربائية الجديدة.. صور

بملابس سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عشاء خفيف وصحي للمناعة.. خضار سوتيه مع الأرز الأبيض