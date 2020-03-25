في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور

تشهد محافظة بورسعيد مع بداية الساعة الأولى لتطبيق قرار حظر التجوال من السابعة السابعة مساء لليوم الاول خلوا تاما من المواطنين، وتواجدا مكثفا من رجال الشرطة بقيادة اللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد والذين يقومون بأداء مهامهم فى متابعة تنفيذ قرار الحظر.









يأتي ذلك فى إطار الخطة الشاملة والاجراءات الاحترازية والاستباقية التى أقرتها الدولة المصرية لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة المواطن المصرى فى المقام الأول .





وتؤكد محافظة بورسعيد على أهمية وعى المواطنين بتنفيذ كافة التعليمات التى حددتها الجهات المعنية وعدم الاخلال بها حتى لا يتعرض المخالفون للعقوبات وتحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على سلامة وأمن الوطن.



