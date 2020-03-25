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محافظات

في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:51 م
شوارع بورسعيد تخلو
شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين
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كتب محمد الغزاوى
تشهد محافظة بورسعيد مع بداية الساعة الأولى لتطبيق قرار حظر التجوال من السابعة السابعة مساء لليوم الاول خلوا تاما من المواطنين، وتواجدا مكثفا من رجال الشرطة بقيادة اللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد والذين يقومون بأداء مهامهم فى متابعة تنفيذ قرار الحظر.


يأتي ذلك فى إطار الخطة الشاملة والاجراءات الاحترازية والاستباقية التى أقرتها الدولة المصرية لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة  وسلامة المواطن المصرى فى المقام الأول .

وتؤكد محافظة بورسعيد على أهمية وعى المواطنين بتنفيذ كافة التعليمات التى حددتها الجهات المعنية وعدم الاخلال بها حتى لا يتعرض المخالفون للعقوبات وتحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على سلامة وأمن الوطن.

وتهيب المحافظة بالمواطنين التزام منازلهم خلال فترة إيقاف حركة المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا ومعاونة الأجهزة الأمنية فى القيام بدورها بسهولة ويسر ، ونؤكد أن كافة القرارات تهدف فى المقام الأول الحفاظ على صحة وسلامة وحياة المواطنين مهما تعددت الخسائر الأخرى ،حفظ الله مصر
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور
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