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تعليق أحمد موسى على مبادرة تنظيم المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي .. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:48 م
احمد موسي
احمد موسي
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عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمبادرة بعض الشباب في محافظة المنيا بعمل تنسيق وتنظيم أمام ماكينات صرف الأموال الآلية أمام البنوك وفي الأماكن التي تستقبل جماهير كثيرة.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، :"توعية محترمة وعايزين الجميع يبقي كدا، والشباب محدد مكان لكل شخص حول ماكينات صرف الاموال الخاصة بالبنوك".

وتابع، :"عاملين مسافات بين الجميع امام الماكينات في محافظة المنيا، وعندنا أفكار وفيه ناس بتعمل حاجات مهمة من نفسها لانهم خايفين على نفسهم والبلد".

وأكد أن هذا الامر يشعرنا بالفخر ولابد من الجميع في كل المحافظات عمل مبادرات شابة لصالح الوطن من أجل عبور هذه الأزمة بكل سلام.

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