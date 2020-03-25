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محافظات

لمواجهة كورونا.. التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:35 م
حظر التجوال وغلق
حظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

خلت جميع  الشوارع بمحافظة الوادي الجديد تماما من المواطنين تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإيقاف حركة المواطنين من الساعة السابعة مساءا وحتي السادسة من صباح اليوم التالي.


كما التزم التجار وأصحاب الأنشطة التجارية بمحافظة الوادى الجديد بقرار الغلق فى الساعة الخامسة مساءا على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيث استعد أصحاب المحلات والانشطة التجارية المقرر غلقها بموعد الغلق منذ الساعة الرابعة والنصف.


وقامت لجنه أمنية بالمرور على الشوارع والميادين وشددت على غلق المحال التجارية والانشطة المدرجة بالقرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ولم يتم تحرير اية محاضر بعدم التنفيذ فى ظل التعاون الجاد من اصحاب المحلات والتكاتف مع جهود المحافظة للحفاظ على الوادى الجديد خالية من فيروس كورونا .


وناشدت المحافظة الجميع بالالتزام بقرار الحظر والتكاتف لمواجهة الفيروس المستجد حتى تنقضى هذه المرحلة الصعبة بالبلاد.


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لمواجهة كورونا.. التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد
لمواجهة كورونا.. التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد
لمواجهة كورونا.. التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد
لمواجهة كورونا.. التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد
لمواجهة كورونا.. التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد
لمواجهة كورونا.. التزام المواطنين بحظر التجوال وغلق المحلات في الوادي الجديد
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