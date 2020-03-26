لاندروفر ديفندر الجديدة تزود بفرامل متطورة.. تعرف عليها

أعلنت شركة Delphi Technologies البريطانية المتخصصة بقطع وهندسة السيارات عن تزويد السيارة لاندروفر ديفندر الجديدة كليا بقطع و أنظمة الفرامل جديدة ، كما سيتم وضع أقمشة الفرامل الأمامية والخلفية .
وتعتبر الشركة
من أوائل المزودين لأنظمة وقطع الفرامل لأشهر السيارات الاوروبية و العالمية كأودي
Q8 ، و فورد فيستا ST و فوكاس ،
تويوتا سوبرا .
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كذلك بالاضافة للفرامل انظمة الحقن لمحركات الاحتراق الداخلي و الانظمة الكهربآئية
و البرمجيات و التحكم .
و يدخل اختصاص Delphi Technologies ليس فقط في سيارات الركاب ، بل حتى في السيارات التجارية عبر شبكة عالمية من الموزعين والمصنعين حول العالم في اكثر من 24 دولة .
و يعمل في الشركة حاليا اكثر من 20,000 موظف من بينهم 5,000 مهندس مركبات مختص ويقع مقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن .