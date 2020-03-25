محمد بن زايد ومايك بومبيو يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي؛ لبحث العلاقات وجوانب التعاون والتنسيق المشترك و أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا .
وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى : "تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.. بحثنا خلاله علاقات بلدينا وجوانب تعاونهما والتنسيق المشترك بينهما إضافة إلى أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس " كورونا " واحتواء تداعيات انتشاره خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم ".
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من مستخدمى تويتر، وجاءت التعليقات كالاتى :
"بالتوفيق، وربنا يكشف الغمة وينصر الأمة والعالم على هذا الفيروس.. مصرى محب للإمارات قيادة وشعبا".
الله يحفظكم ويرعاكم.. ويحفظ شعبكم وبلادكم من كل سوء.. لكم التقدير والاحترام.
تسلمون يا اهل الامارات قاده وشعب.
لكم تحيه وتقدير
#سعودي_وأفتخر
حفظك الله و رعاك سيدي.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 25, 2020