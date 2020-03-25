محمد بن زايد ومايك بومبيو يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

لبحث العلاقات وجوانب التعاون والتنسيق المشترك و أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا .





وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى : " ‏تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي .. بحثنا خلاله علاقات بلدينا وجوانب تعاونهما والتنسيق المشترك بينهما إضافة إلى أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس " كورونا " واحتواء تداعيات انتشاره خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم ".









وحازت التغريدة على اعجاب كبير من مستخدمى تويتر، وجاءت التعليقات كالاتى :









"‏‎بالتوفيق، وربنا يكشف الغمة وينصر الأمة والعالم على هذا الفيروس.. مصرى محب للإمارات قيادة وشعبا".









‏‎الله يحفظكم ويرعاكم.. ويحفظ شعبكم وبلادكم من كل سوء.. لكم التقدير والاحترام.









تسلمون يا اهل الامارات قاده وشعب.





لكم تحيه وتقدير

‎#سعودي_وأفتخر





‏‎حفظك الله و رعاك سيدي.



