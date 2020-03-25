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أخبار البلد

محمد بن زايد ومايك بومبيو يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:44 م
محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد آل نهيان
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سيد احمد
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي؛ لبحث العلاقات وجوانب التعاون والتنسيق المشترك و أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا .
 

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى : "‏تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.. بحثنا خلاله علاقات بلدينا وجوانب تعاونهما والتنسيق المشترك بينهما إضافة إلى أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس " كورونا " واحتواء تداعيات انتشاره خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم ".


وحازت التغريدة على اعجاب كبير من مستخدمى تويتر، وجاءت التعليقات كالاتى :


"‏‎بالتوفيق، وربنا يكشف الغمة وينصر الأمة والعالم على هذا الفيروس.. مصرى محب للإمارات قيادة وشعبا".


‏‎الله يحفظكم ويرعاكم.. ويحفظ شعبكم وبلادكم من كل سوء.. لكم التقدير والاحترام.


تسلمون يا اهل الامارات قاده وشعب.

لكم تحيه وتقدير 
‎#سعودي_وأفتخر

‏‎حفظك الله و رعاك سيدي.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 25, 2020
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